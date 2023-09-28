КС Молдавии приостановил действие запрета участвовать в выборах депутатам партии "Шор"

Местные выборы в стране запланированы на 5 ноября

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии приостановил действие нормы Избирательного кодекса, лишившей права участвовать в выборах членов запрещенной партии "Шор". Об этом сообщила подавшая запрос в КС депутат парламента, вице-председатель этой партии Марина Таубер.

"Конституционный суд Молдавии приостановил действие правовой нормы Избирательного кодекса, согласно которой бывшим членам партии "Шор" запрещено участвовать в выборах. Как мы и обещали, мы не сдаемся и боремся до конца", - написала Таубер в своем телеграм-канале. По ее словам, решение о запрете на участие в выборах было принято на основании "беспрецедентных злоупотреблений, допущенных Бельцким окружным избирательным советом и Центральной избирательной комиссией".

На прошлой неделе избирательная комиссия второго по величине молдавского города Бельцы отказала Таубер в регистрации кандидатом в мэры. Она опротестовала это решение в ЦИК, но там поддержали решение местной избирательной комиссии. После этого группа депутатов партии "Шор" обратилась в КС. Они аргументировали свое право участвовать в выборах, так как решение парламента о поправках в избирательный кодекс не может применяться задним числом, поэтому не распространяется на представителей партии "Шор".

Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. Как считают местные политологи, эти выборы станут прологом предстоящей в будущем году президентской гонки.

Два года назад на досрочных выборах мэра города Бельцы Таубер выиграла первый тур, получив 47%. Второе место занял бывший заместитель мэра города Николай Григоришин с результатом 20,9%. После этого штаб Таубер обвинили в нарушениях финансирования избирательной кампании и отстранили от выборов. Это вызвало возмущение молдавских политиков и экспертов, которые считают, что ЦИК принимала решение под давлением правящей Партии действия и солидарности (ПДС) и президента Майи Санду. На фоне скандала правящая партия сняла с выборов своего кандидата и провела на этот пост Григоришина.

В июне нынешнего года Конституционный суд Молдавии по предложению правительства постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а Минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Однако представлявшие партию "Шор" депутаты остались в парламенте и считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим партиям.