Генерал США встретился с главами генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии

Совещание прошло в период с 26 по 27 сентября, в нем приняли участие начальники штабов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, глава Комитета начальников штабов Пакистана, а также военный атташе Туркменистана в Узбекистане

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США Майкл Курилла принял участие во встрече в Ташкенте с начальниками генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, сообщила пресс-служба американского ведомства.

По ее сведениям, совещание прошло в период с 26 по 27 сентября, в нем приняли участие начальники штабов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, глава Комитета начальников штабов Пакистана, а также военный атташе Туркменистана в Узбекистане. В центре внимания участников мероприятия, указывает ведомство, были "региональные вопросы безопасности" и "возможности дальнейшего расширения сотрудничества между военными".

"Все более глубокие связи с нашими партнерами из Центральной и Южной Азии жизненно важны для мира и стабильности в регионе. Наши обязательства перед народами Центральной и Южной Азии неизменны, и мы ценим этот важный диалог, который основывается на взаимном доверии и уважении", - приводит пресс-служба СЕНТКОМ слова Куриллы.

Ранее сообщалось, что глава СЕНТКОМ обсудил с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым перспективы двустороннего военного сотрудничества.

Центральное командование Вооруженных сил США отвечает за планирование операций и управление войсками в странах Ближнего Востока и Центральной Азии.