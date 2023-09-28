Пентагон заявил, что возможный шатдаун в США скажется на подготовке украинских летчиков

В подготовке задействованы не только военные, но и гражданские специалисты

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Возможный шатдаун (приостановка работы федерального правительства) США негативно повлияет на подготовку украинских летчиков к управлению самолетами F-16. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"Последствия для подготовки, конечно, будут. Они будут связаны с отсутствием людей, участвующих в подготовке. Если шатдаун затянется, сложно сказать, насколько это задержит подготовку", - сказала она.

Сингх пояснила, что в подготовке задействованы не только военные, которые должны будут продолжить службу даже в случае шатдауна, но и гражданские специалисты, например переводчики, обучающие украинских летчиков английскому языку. "Их работа будет временно приостановлена", - указала Сингх.

Правительству США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября.