В Конгрессе считают маловероятным соглашение с КНР по контролю над ядерным оружием

По оценке Бюджетного управления Конгресса, Китай "не заинтересован в ограничении своих ядерных сил до тех пор, пока не достигнет определенного паритета с США"

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Достижение соглашения между Соединенными Штатами и Китаем по контролю над ядерным оружием пока маловероятно. Такое мнение приводится в опубликованном докладе Бюджетного управления Конгресса.

Это федеральное учреждение в составе законодательного органа, которое предоставляет Конгрессу экономическую информацию, оценки и прогнозы. Там напомнили, что американские власти стремятся начать консультации с Китаем, которые "в будущем могут привести к переговорам по контролю над ядерными вооружениями". "Однако, по словам должностных лиц, устойчивого диалога по ядерной проблематике и обсуждению вопросов контроля над вооружениями пока не происходит. По мнению этих должностных лиц, а также ряда опрошенных нами специалистов <...>, достижение официального соглашения о контроле над ядерными вооружениями между США и Китаем в ближайшем будущем маловероятно по нескольким причинам", - отмечается в докладе.

Как считают в управлении, Китай "не заинтересован в ограничении своих ядерных сил до тех пор, пока не достигнет определенного паритета с США". Кроме того, добавили авторы документа, "в отличие от многолетней практики переговоров по контролю над вооружениями между США и Россией, Китай и США не имеют никакой практики переговоров по контролю над ядерным оружием". При этом "для Китая не являются приоритетными те меры по обеспечению транспарентности, которые включены в соглашения по контролю над ядерными вооружениями", такие как российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В связи с этим, считает один из опрошенных управлением специалистов, "было бы более целесообразно, чтобы будущим переговорам предшествовали предварительные американо-китайские консультации, которые могли бы укрепить уверенность Китая в преимуществах контроля над вооружениями и прозрачности".

Специалисты управления также указали на ряд вызовов, с которыми Соединенные Штаты могут столкнуться при переговорах с РФ по поиску альтернативы ДСНВ. К таким вызовам относятся "хранение и транспортировка российских вооружений, уникальные аспекты нестратегического ядерного оружия [РФ], а также проблемы, связанные с возможностью использования технологий для проверки соблюдения ограничений контроля над ядерными вооружениями", отмечается в документе.