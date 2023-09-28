Пентагон попросил Конгресс избежать шатдауна

Ведомство считает это худшим вариантом развития событий

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Минобороны США просит американский Конгресс сделать все возможное для избежания приостановки работы федерального правительства страны (шатдауна), так как это станет худшим вариантом развития событий для функционирования оборонного ведомства. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"Конгресс на двухпартийной основе должен работать, чтобы избежать приостановки работы правительства и принять бюджет, - сказала она. - Шатдаун - это худший сценарий для оборонного ведомства".

Сингх пояснила, что в случае приостановки работы правительства военнослужащие Пентагона буду вынуждены работать без зарплаты, "а сотни и тысячи их гражданских коллег будут отправлены в отпуск без содержания". "В этой связи мы просим Конгресс США выполнять свою работу и финансировать правительство", - заключила представитель Пентагона.

Ранее в четверг президент США Джо Байден заявил, что возможная приостановка работы федерального правительства привела бы к катастрофическим последствиям для страны в долгосрочной перспективе. В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Правительству США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября.

По информации агентства Bloomberg, в случае шатдауна, в частности, замедлятся поставки вооружений США на Украину. Кроме того, по данным его источников, в Минобороны опасаются, что шатдаун также приведет к приостановке выдачи одобрений на производство военной техники и боеприпасов со стороны Управления по размещению контрактов (DCMA) Пентагона. В этом случае график производства вооружений сдвинется.