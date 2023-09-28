Посол Франции считает, что его страна стала побочной жертвой переворота в Нигере

По мнению Сильвена Итте, антифранцузские настроения в стране создаются искусственно

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Франция является побочной жертвой государственного переворота в Нигере, антифранцузские настроения в стране создаются искусственно. Такое мнение в интервью телеканалу TF1 высказал посол Франции в этом африканском государстве Сильвен Итте, покинувший его столицу Ниамей в среду.

"Франция стала побочной жертвой, - приводит канал слова дипломата. - Прежде всего, нужно понимать, что этот путч - внутреннее нигерское событие, где действующими лицами являются президент, который принял решение бороться с коррупцией, и ряд генералов, не желающих, чтобы эта борьба была доведена до конца".

Итте считает, что "антифранцузская риторика военных, пришедших к власти в Нигере, далека от реальности". Дипломат утверждает, что получил множество сообщений от нигерцев со словами поддержки.

Посол заявил о готовности продолжать исполнять обязанности главы дипмиссии в Нигере. "Я чувствую усталость после этих напряженных двух месяцев, но вместе с тем я все еще готов продолжать свою миссию", - сказал Итте.

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отзыве посла и ряда дипломатов из Ниамея, а также об отказе от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Он уточнил, что Франция до конца года намерена вывести своих военных из этой страны. 26 сентября представитель сформированного после переворота Национального совета спасения родины (НССР) - центрального органа власти мятежников Нигера - полковник Амаду Абдраман заявил, что новые власти не получали какого-либо официального уведомления о выводе из страны французских военных.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован НССР во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных, и потребовали вывода контингента. Первоначально Франция заявила о непризнании этого требования по той причине, что соглашения о размещении военных были заключены с прежними властями Нигера, которые Париж признает в качестве единственно легитимных.