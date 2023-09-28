США поддержали демонтаж Филиппинами плавучего заграждение КНР в Южно-Китайском море

Вашингтон считает, что этот шаг был направлен на защиту суверенитета Филиппин

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Администрация США поддержала решение Манилы убрать плавучее заграждение, установленное береговой охраной КНР у рифа в Южно-Китайском море (ЮКМ), Вашингтон считает, что этот шаг был направлен на защиту суверенитета Филиппин. С таким заявлением выступила заместитель помощник министра обороны США по делам Южной и Юго-Восточной Азии Линдси Форд.

"В течение последнего года мы видели, что беспрецедентное число государств активизировали усилия с целью обеспечения верховенства закона в Южно-Китайском море, это очень воодушевляет. Как вы видели ранее на этой неделе, филиппинская береговая охрана предприняла смелый шаг по защите своего суверенитета, убрав плавучий барьер, установленный китайской береговой охраной у рифа Скарборо, - сказала Форд на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США на тему действий КНР в ЮКМ. - И, как мы видели, в свете угроз и запугивания со стороны Китая Индонезия, Малайзия и Вьетнам продолжили расширять деятельность по освоению шельфовых месторождений энергоресурсов и бросать вызов посягательствам КНР".

Ранее на этой неделе береговая охрана Филиппин убрала плавучее заграждение, установленное береговой охраной Китая для недопущения филиппинских рыбаков в район рифа Скарборо в ЮКМ. Как заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай продолжит защищать свой суверенитет применительно к острову Хуанъянь (риф Скарборо) в ЮКМ.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию, расширению и освоению искусственных островов.