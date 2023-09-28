МИД непризнанного Косова обвинил Новака Джоковича в прославлении терроризма

Сербский теннисист ранее опубликовал в соцсетях фото с церемонии в храме Святого Саввы в Белграде в память об убитых сербах в Косово и Метохии

БЕЛГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел непризнанного Косова подвергло критике французскую компанию по производству одежды Lacoste за финансирование якобы прославляющего терроризм сербского теннисиста Новака Джоковича.

"Человек, которого вы спонсируете, Джокович, только что прославил этих террористов перед своими 13,9 млн подписчиков, - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети X (ранее Twitter). - Вы ведь не хотите, чтобы ваш миллиардный бренд ассоциировался с прославлением терроризма?"

Ранее Джокович опубликовал в социальных сетях фото с церемонии в храме Святого Саввы в Белграде в память об убитых сербах в Косово и Метохии.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил ранее, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции в Косове и Метохии устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы были хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией".

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты три гражданина Сербии. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.