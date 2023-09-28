28 сентября, 20:19

AP: суд отказал Трампу в переносе сроков рассмотрения дела о мошенничестве

AP Photo/ Charles Krupa
Дональд Трамп
© AP Photo/ Charles Krupa

По сведениям агентства, такое решение позволяет судье штата Нью-Йорк Артуру Энгорону начать рассмотрение дела по существу уже 2 октября

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд отклонил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа о переносе рассмотрения гражданского дела о мошенничестве на более поздний срок. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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По его сведениям, такое решение позволяет судье штата Нью-Йорк Артуру Энгорону начать рассмотрение дела по существу уже 2 октября.

Ранее суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство представителей бывшего американского лидера о прекращении дела.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании Trump Organization в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора штата Летиции Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает прокуратура, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, нескольких офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

Разбирательства по этому делу завершатся, как ожидается, в декабре. Гражданские дела не предусматривают тюремного заключения и каких-либо ограничений на политическую деятельность. 

Теги:
СШАТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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