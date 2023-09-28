СМИ: республиканцы в Сенате хотят в октябре выделить Киеву $60-80 млрд на 2024 год

При этом портал Punchbowl News отмечает, что голосование по этому вопросу неизбежно будет сопряжено с трудностями

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Несколько представителей Республиканской партии в Сенате Конгресса рассчитывают провести в октябре голосование по вопросу выделения на помощь Украине в 2024 году от $60 млрд до $80 млрд. Об этом сообщил портал Punchbowl News.

По его данным, многие республиканцы в Сенате хотели бы в следующем месяце провести в Конгрессе голосование по вопросу выделения Киеву пакета помощи на целый год. Предполагается, что это дало бы возможность продолжать поддержку Украины после президентских выборов, намеченных на ноябрь 2024 года. Кроме того, это позволило бы избежать приостановки с 1 октября текущего года работы федерального правительства.

"Сумма годовой поддержки поистине ошеломляющая - в диапазоне от $60 млрд до $80 млрд", - указывает портал. При этом он отмечает, что голосование неизбежно будет сопряжено с трудностями.

Демократы и республиканцы в Сенате в предварительном порядке согласовали законодательную инициативу о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине. Законодатели обеих палат должны успеть принять проект краткосрочного финансирования до конца месяца, иначе правительство приостановит работу. Ранее против включения в инициативу положения о выделении $6 млрд на помощь Украине выступил спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния).

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.