Главы МВД Словении и Хорватии договорились о совместном патрулировании границы

Боштьян Поклюкар и Давор Божинович согласились с тем, что странам региона следует более активно участвовать в управлении миграцией

ЛЮБЛЯНА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Словении Боштьян Поклюкар достиг договоренности со своим хорватским коллегой Давором Божиновичем о совместном патрулировании границы между странами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте словенского правительства.

В рамках заседания глав МВД Евросоюза в Брюсселе министры договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества полиции двух стран в форме совместного патрулирования границы, в котором будут участвовать подготовленные для этой цели сотрудники правоохранительных органов, имеющие в распоряжении все необходимые технические средства. Поклюкар и Божинович согласились с тем, что странам региона следует более активно участвовать в управлении миграцией.

27 сентября Словенское агентство печати сообщило, что власти Словении ужесточили контроль на границе с Хорватией из-за значительного увеличения числа мигрантов. По его данным, за некоторыми пограничными переходами были установлены контрольно-пропускные пункты. При этом полиция отрицала, что речь идет о восстановлении пограничного контроля с соседней республикой. По словам представителей органов правопорядка Словении, государство усиливает полицейский контроль за коридорами, по которым прибывают мигранты.

19 сентября агентство сообщило, что словенская полиция зафиксировала 36 137 попыток незаконного пересечения границы за восемь месяцев 2023 года, что более чем в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 9 755 случаях речь шла о гражданах Афганистана, в 5 605 - Марокко. 3 771 раз словенскую границу пытались незаконно пересечь граждане Пакистана, 2 956 - Бангладеш и 2 419 раз - граждане России. Наибольшее количество случаев незаконного пересечения границы регистрируется в районе полицейского управления муниципалитета Ново-Место, там было зафиксировано почти 76% всех нарушений.