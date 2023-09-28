Байден пообещал встретиться с прервавшим его выступление протестующим

После начала доклада президента США в зале стали выкрикивать лозунги о необходимости введения чрезвычайного положения из-за изменения климата

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обещал встретиться с протестующим, который ненадолго прервал его выступление в штате Аризона. Его трансляцию вели на сайте Белого дома.

Американский лидер рассказывал о важности защиты демократической системы в США. Примерно через восемь минут после начала его выступления в зале стали выкрикивать лозунги о необходимости введения чрезвычайного положения из-за изменения климата. Это продолжалось меньше минуты. Согласно сообщению журналистов пресс-пула Белого дома, сопровождающих Байдена в поездке, кричал один активист.

"Подождите секунду. Я буду счастлив встретиться с вами после выступления", - сказал Байден. "Вот что я вам скажу, если вы затихните, то я встречусь с вами сразу после этого", - добавил он. "Демократия - это непросто, как мы только что продемонстрировали", - отметил американский лидер.

Журналисты пресс-пула сообщили, что выясняют, встретился ли в итоге Байден с активистом.