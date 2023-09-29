США считают, что КНР и РФ за 10 лет расширили возможности в сфере ОМУ

В Пентагоне также отметили, что постоянная угроза Америке в сфере оружия массового уничтожения исходит от Ирана, КНДР и экстремистских организаций

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. США полагают, что Китай и Россия за последние 10 лет расширили свои возможности в сфере разработки, создания и доставки оружия массового уничтожения (ОМУ). Такие оценки содержатся в опубликованной Министерством обороны США Стратегии противодействия оружию массового уничтожения.

Как указывается в документе, с момента публикации предыдущей стратегии в 2014 году "возможности КНР и России по созданию, разработке и доставке ОМУ выросли". "Россия представляет наиболее острую угрозу в сфере ядерного, биологического и химического оружия в краткосрочной перспективе и продолжит располагать возможностями в сфере ОМУ в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - указывается в документе.

В Пентагоне вместе с тем считают, что Китай представляет для США "всеобъемлющий и неотложный вызов". "КНР расширила и модернизировала практически все элементы Народно-освободительной армии Китая с тем, чтобы нивелировать военные преимущества США", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что "постоянная угроза" для США в сфере оружия массового уничтожения исходит от Ирана, КНДР и экстремистских организаций.

В новой Стратегии национальной обороны США, обнародованной Пентагоном в октябре прошлого года, КНР рассматривается как основной вызов для США, а Россия названа "острой угрозой". На пресс-конференции по случаю публикации документа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что КНР является единственным конкурентом для США, "имеющим намерение изменить международный порядок и все больше возможностей для этого".