Экс-посол Франции: необходимость диалога с РФ по Украине обсуждается в кулуарах на Западе

Жерар Аро отметил, что переговоры по украинскому конфликту путем диалога должны состояться

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Необходимость урегулирования конфликта на Украине путем диалога, о которой говорил бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012), активно обсуждается в кулуарах в странах Запада, заявил экс-посол Франции в США Жерар Аро.

"Заявления Саркози, несмотря на их некоторую неуклюжесть, по сути отражают то, что мы обсуждаем в кулуарах канцелярий и генеральных штабов: переговоры по украинскому конфликту должны быть", - приводит газета Le Figaro слова дипломата.

Саркози в середине августа в интервью этому изданию призвал к урегулированию украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он заявил, что возврат Крыма под контроль Киева является иллюзорным, а призвание Украины - быть мостом между Россией и Европой, а не вступать в Евросоюз.