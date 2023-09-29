Постпред России при ООН заявил, что ЕС ведет необъявленную войну с мигрантами

Василий Небензя подчеркнул, что нынешний наплыв мигрантов в Европу вызван вмешательством Запада в дела других государств

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Евросоюз вместо оказания помощи мигрантам ведет с ними необъявленную войну, а Средиземное море остается самым опасным миграционным маршрутом. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросам миграции в регионе Средиземноморья.

"Констатируем, что год за годом Средиземное море остается самым опасным миграционным маршрутом с самым высоким уровнем смертности и становится для многих отчаявшихся людей смертельной ловушкой, - сказал он. - Возникает также вопрос, какие меры по спасению людей на море принимают страны ЕС в рамках операции "Ирини", если, согласно докладу (генсекретаря ООН - прим. ТАСС), подавляющее большинство мигрантов и беженцев на море было спасено или перехвачено другими силами и структурами, о которых ничего не известно <...>. Более того, как следует из анонсированного недавно плана Евросоюза, речь идет об усилении и расширении сферы деятельности так называемых морских операций в Средиземноморье, которую журналисты и правозащитники уже назвали "морской блокадой". Такое впечатление, что Евросоюз ведет необъявленную войну с мигрантами, которые погибают из-за отсутствия безопасных альтернативных путей".

Небензя напомнил, что в этом году у берегов Греции и Италии произошли трагедии, которые унесли десятки жизней людей, пытавшихся попасть в Европу, этого можно было избежать в случае своевременной помощи тонущим. Вместе с тем, он отметил, что спасение тонущих не является для ЕС приоритетом. "Кроме того, как следует из доклада генсекретаря, некоторые суда стран ЕС намеренно стараются выпихнуть терпящее бедствие судно за пределы своей юрисдикции, обрекая людей на мучительную гибель. Одним словом, делают все, чтобы по выражению господина [главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа] Борреля, защитить свой цветущий сад от гостей из джунглей", - констатировал глава российского диппредставительства.

Небензя подчеркнул, что нынешний наплыв мигрантов в Европу вызван вмешательством Запада в дела других государств. "Массовый исход людей из региона Ближнего Востока и Северной Африки в Европу является следствием безответственного и бездумного вмешательства стран Запада, включая страны Евросоюза, во внутренние дела суверенных государств с целью их дестабилизации и насильственной смены неугодных правительств. Эти страны несут основную ответственность за последствия", - сказал он.

По убеждению главы российского диппредставительства, пока "Евросоюз по сути занимается миграционными сюжетами только в отношении украинцев", а на "аналогичный уровень солидарности, да и в целом человеческого отношения со стороны европейцев граждане из стран Северной Африки и Ближнего Востока рассчитывать, очевидно, не могут". "Брюсселю пора прекратить винить в смерти людей контрабандистов и взять на себя ответственность, а не ограничиваться выражением на словах сожаления в связи с гибелью очередной группы мигрантов и беженцев", - резюмировал Небензя.

Ранее в ООН сообщили, что с января 2023 года в Средиземном море утонули или пропали без вести более 2,5 тыс. мигрантов. В организации отметили значительный рост числа мигрантов, пытающихся попасть из Африки в Европу и уточнили, что с 1 января по 24 сентября через Средиземное море в Европу переправились 186 тыс. беженцев и мигрантов.