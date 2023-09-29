28 сентября, 21:26
Военная операция на Украине

Экс-разведчик США посоветовал Зеленскому покинуть Украину ради безопасности семьи

Yves Herman, Pool Photo via AP
Президент Украины Владимир Зеленский
© Yves Herman, Pool Photo via AP

Если украинский лидер будет слишком тянуть с этим, то может столкнуться с гневом своих офицеров, считает Скотт Риттер

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует покинуть страну ради личной безопасности и безопасности семьи, поскольку в обществе и армии нарастает недовольство его некомпетентностью и коррумпированностью его правительства.

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"Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку и покинуть страну. Если он будет слишком тянуть с этим, то может столкнуться с гневом украинских офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности, особенно когда выясняется, насколько он коррумпирован, насколько коррумпировано его правительство. Все в курсе этого, и в обществе нарастает недовольство", - сказал Риттер в беседе с ведущим YouTube-канала Danny Haiphong в среду.

Он добавил, что некоторые жители Украины не получают пенсии, а также не могут позволить себе достойное медицинское обслуживание из-за коррупции.

Ранее Риттер предупреждал, что украинские офицеры и генералы среднего звена могут в определенный момент осуществить переворот и сместить Зеленского с поста президента, поскольку в украинских войсках нарастает разочарование из-за огромных потерь, вызванных его политикой. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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