Конгрессмены США проголосуют за исключение Украины из проекта оборонного бюджета

ТАСС, 29 сентября. Палата представителей Конгресса проголосует по вопросу об исключении финансирования Киева из проекта бюджета на оборону. Об этом сообщила член нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) в социальной сети X (ранее Twitter).
"После нескольких недель запросов об исключении финансирования Украины из нашего законопроекта о бюджете на оборону Палата представителей собирается проголосовать по соответствующему правилу", - написала законодатель.
Тейлор-Грин назвала это действие победой для США, отметив, что теперь нужно принять ее поправку, чтобы убрать "открытые чеки для Украины из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции".