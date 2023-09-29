Глава МВД Словении выступил против осуществляемого Австрией погранконтроля

Боштьян Поклюкар назвал эту меру "непропорциональной"

ЛЮБЛЯНА, 29 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Словении Боштьян Поклюкар выступает против осуществляемого Австрией погранконтроля в отношении его страны. Об этом в четверг сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на словенского политика.

"Внутренний контроль границы со стороны Австрийской Республики по-прежнему является непропорциональной мерой. На самом деле это незаконно, - сообщил Поклюкар в рамках заседания глав МВД Евросоюза в Брюсселе. - В настоящее время такой контроль не нужен".

По словам политика, количество незаконных пересечений границы Словении с Австрией крайне мало. Кроме того, мера, введенная австрийскими властями, наносит значительный экономический ущерб.

24 апреля президент Словении Наташа Пирц-Мусар в ходе переговоров со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом выразила недовольство тем, что контроль на словенско-австрийской границе сохраняется уже восемь лет.

По словам министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, пограничный контроль на границах с Венгрией и Словенией обусловлен необходимостью борьбы с нелегальной миграцией.

Австрия и все соседние государства входят в Шенгенскую зону с единой системой пограничного контроля и возможностью свободного передвижения между ее странами. Несмотря на это, государства соглашения имеют право вводить временный контроль на своих границах в случае серьезных угроз. Австрийские полицейские начали осуществлять контроль за границей со Словакией в сентябре 2022 года в связи с увеличением притока нелегальных мигрантов. Выборочные проверки на границах республики с Венгрией и Словенией осуществляются с миграционного кризиса 2015 года.