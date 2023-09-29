Президент Южной Осетии прибыл в Абхазию на празднование 30-летия независимости

На мероприятие также прибыла и делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ

СУХУМ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в четверг вечером в Республику Абхазия для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 30-летия победы и независимости республики. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

30 сентября в Абхазии торжественно отмечают 30-ю годовщину окончания грузино-абхазской войны - День победы и независимости.

"Делегацию Южной Осетии во главе с Аланом Гаглоевым, прибывшую для участия в юбилейных торжествах, на абхазо-российской государственной границе встретили руководитель Администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия, министр юстиции Анри Барциц, глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш. Алан Гаглоев возложил цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов добровольцам из Южной Осетии Джемалу Сиукаеву, Роберту Петрову-Кокоеву и Ацамазу Маргиеву, установленному в селе Псахара Гагрского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе делегации Южной Осетии также министр иностранных дел Ахсар Джиоев, министр обороны Марат Павлов, депутаты парламента.

Делегация Совета Федерации

Как сообщили в пресс-службе парламента, в четверг в Абхазию прибыла и делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В ее составе председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый заместитель председателя комитета Сергей Мартынов, ведущий советник аппарата комитета Михаил Павлюков.

На встрече с делегацией спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба отметил, что Абхазию и Россию связывают давние теплые отношения. "Мы хорошо помним поддержку со стороны Совета Федерации в отношении Республики Абхазия до признания независимости нашей республики и после. Хорошо помним позицию Совета Федерации, когда рассматривались вопросы признания Абхазии и Южной Осетии. И за все это мы вам благодарны", - сказал Ашуба. Спикер парламента выразил уверенность в том, что работа совместной комиссии по сотрудничеству парламента Абхазии и Совета Федерации будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию двусторонних взаимоотношений.

"В ходе расширенной встречи в парламенте особое внимание уделили парламентскому взаимодействию по облегчению условий пересечения абхазо-российской государственной границы на пунктах пропуска, в том числе перемещения грузов, рассмотрены вопросы социального характера, различные направления сферы обороны и безопасности. Также прозвучала тема, касающаяся укрепления международных связей Республики Абхазия, в частности, форм участия абхазских депутатов в работе международных парламентских площадок", - говорится в сообщении.