СМИ узнали о тайных контактах чиновников Японии и КНДР в марте и мае 2023 года

В ходе встреч представители Пхеньяна проявили стремление вести диалог с Токио, пишет газета Asahi со ссылкой на источники

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Японские правительственные чиновники и представители Трудовой партии Кореи дважды тайно контактировали весной этого года. Как сообщила газета Asahi со ссылкой на источники, встречи проходили в неназванном городе в одной из стран Юго-Восточной Азии.

По данным издания, премьер-министр Японии Фумио Кисида, который ранее неоднократно заявлял о готовности к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий, в определенный момент рассматривал возможность отправки высокопоставленных чиновников в Пхеньян для созданий условий для встречи на высшем уровне в КНДР. Однако этот процесс зашел в тупик, пишет газета, с учетом изменений международной обстановки.

В ходе контактов, которые состоялись, как утверждается, в марте и мае, стороны обсудили широкий круг нерешенных вопросов. Представители КНДР проявили стремление вести диалог с Японией. В частности, они не отрицали, что на территории КНДР есть граждане Японии, однако при этом не использовался термин "похищенные граждане", используемый в Токио в отношении японцев, похищенных в 1970-1980-х годах.

Ранее южнокорейская газета "Тона ильбо" писала о двух встречах представителей Японии и КНДР в третьих странах, которые прошли в июне, для обсуждения темы похищенных граждан.

Официально о контактах представителей Японии и КНДР не сообщалось.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, но занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.