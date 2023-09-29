NYT: ближайших помощников Байдена допросили по делу о секретных документах

В рамках расследования был допрошен госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Несколько ключевых советников президента США Джо Байдена были допрошены в рамках расследования по делу о хранении в аналитическом центре и доме нынешнего американского лидера секретных документов, относящихся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента (2008-2016). Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, за последние девять месяцев "расследование достигло самых высоких уровней" Белого дома и различных министерств. Собеседники издания отметили, что среди допрошенных спецпрокурором Робертом Хёром были помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и старший помощник Байдена Стив Рикетти. Кроме того, как указывает газета, в рамках расследования были допрошены госсекретарь США Энтони Блинкен, занимавший ранее пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, который ранее возглавлял аналитический центр Байдена при Пенсильванском университете.

В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные документы были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).