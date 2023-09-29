В международной полицейской миссии в Гаити готовы принять участие 12 стран

Если миссия будет одобрена ООН, в ней готовы принять участие Антигуа и Барбуда, Белиз, Гватемала, Италия, Испания, Кения, Монголия, Перу, Сенегал, Содружество Багамских Островов, Суринам и Ямайка

ГАВАНА, 29 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 государств готовы направить свои контингенты для участия в международной полицейской операции в Гаити для борьбы с вооруженными бандами. Об этом в четверг сообщает местный новостной портал Haiti Libre.

Если миссия будет одобрена Организацией Объединенных Наций, в ней готовы принять участие Антигуа и Барбуда, Белиз, Гватемала, Италия, Испания, Кения, Монголия, Перу, Сенегал, Содружество Багамских Островов, Суринам и Ямайка.

Ранее глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзья Гаити" согласилась положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити. Кения обязалась направить в страну 1 тыс. полицейских. Министр указал, что задействует миротворцев после получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в июле 2021 года президента страны Жовенеля Моиза и землетрясения в августе того же года, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала TeleSUR, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны. В сентябре стало известно о планах некоторых банд сместить правительство Ариэля Анри вооруженными методами.