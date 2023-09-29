28 сентября, 23:56

Японская полиция начала использовать ИИ для поиска информации

Ожидается, что внедрение искусственного интеллекта также позволит ускорить обнаружение признаков подготовки к преступлениям

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Японии внедрили в свою работу систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет автоматически проводить детальный поиск в интернете информации, связанной с преступлениями. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее японские полицейские пользовались лишь поиском по подозрительным ключевым словам, таким как "оружие" и "взрывчатка". Новая система позволяет исследовать контекст их употребления, выискивая подробные детали незаконной активности. Ожидается, что внедрение ИИ также позволит ускорить обнаружение признаков подготовки к преступлениям, что в свою очередь повысит эффективность деятельности полиции по борьбе со злоумышленниками, отмечает телеканал.

Ранее полицейское управление Японии проинформировало, что число киберпреступлений, совершенных в стране в 2022 году, достигло рекордной отметки в 12 369. 

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Япония
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