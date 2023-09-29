США предложили $5 млн за данные о виновных в убийстве кандидата в президенты Эквадора

Соединенные Штаты также обещают до $1 млн за сведения о главаре группировки, ответственной за смерть Фернандо Вильявисенсио

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти США готовы выплатить до $5 млн за сведения, которые позволят задержать причастных к убийству кандидата на пост президента Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, опубликованном в четверг.

Как отмечается в документе, США предлагают награду "в размере до $5 млн за информацию, которая позволит арестовать или осудить соучастников или организаторов убийства <...> Вильявисенсио". Блинкен констатировал, что речь идет о преступниках, личность которых на данный момент не установлена. США также предлагают до $1 млн за сведения о том, кто руководит "транснациональной организованной преступной группировкой, ответственной за убийство Вильявисенсио".

Политика убили 9 августа в столице Эквадора. Преступники стреляли в него после предвыборной встречи. Как сообщила прокуратура, один из подозреваемых получил смертельное ранение, еще шестерых задержали.

20 августа в условиях действия чрезвычайного положения в Эквадоре прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Второй тур состоится 15 октября.