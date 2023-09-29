Доминикана рассматривает посредничество ОАГ в споре с Гаити из-за приграничной реки

По словам вице-президента республики Ракель Пеньи, при содействии Организации американских государств диалог между странами получится организовать лучше

ГАВАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики положительно относится к посредничеству Организации американских государств (ОАГ) для разрешения спора с Гаити вокруг реки Масакре, разделяющей две карибские страны. Об этом в четверг заявила вице-президент Доминиканы Ракель Пенья.

"Мы рассматриваем предложение ОАГ [о посредничестве] в положительном ключе, мы ищем диалог. Позиция Доминиканской Республики - откровенный диалог, и он может быть лучше при посредничестве такой организации, как ОАГ, - приводит ее слова газета Diario Libre. - Важно, чтобы мы смогли сесть за стол переговоров, обсудить проблему и найти решение".

В середине сентября власти Доминиканской Республики приняли решение закрыть границу с Гаити из-за обострения отношений по причине спора вокруг строительства канала из реки Масакре, разделяющей страны. С начала месяца гаитянские фермеры ведут работу, аргументируя свои действия необходимостью для сельского хозяйства республики. В Доминикане считают, что реализация проекта нанесет ущерб фермерам на ее стороне реки. Президент страны Луис Абинадер заявил, что "глупость совершенно неадекватного строительства без какой-либо инженерной мысли является провокацией, которую правительство не примет".