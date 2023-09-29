Представители дипведомств США и Китая обсудили КНДР, Мьянму и судоходство

На встрече в Вашингтоне стороны отметили важность поддержания открытыми каналов связи как в вызывающих разногласия вопросах, так и в сфере сотрудничества

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк и заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун обсудили на встрече в Вашингтоне вопросы, касающиеся КНДР, Мьянмы, а также судоходство. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном в четверг.

Как следует из документа, Критенбринк и Сунь Вэйдун провели "конструктивные консультации по региональным вопросам в рамках прилагаемых усилий по сохранению открытыми каналов связи". Они также "обменялись мнениями по политическим вопросам".

Критенбринк, в частности, отметил важность "поддержания миропорядка, основанного на правилах". Стороны "обсудили региональные проблемы, включая Мьянму, Северную Корею и вопросы судоходства", говорится в тексте. "Помощник госсекретаря также подчеркнул важность поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива", - отмечается в заявлении.

"Стороны вновь отметили важность поддержания открытыми каналов связи как в вопросах, вызывающих разногласия, так и в сфере сотрудничества", - сообщили в Госдепартаменте.