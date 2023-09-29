Глава МИД Индии и госсекретарь США обсудили двусторонние отношения и мировые события

В числе тем встречи были также создание экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа и его потенциал для инвестиций в инфраструктуру

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне вопросы развития двусторонних связей, а также международные события.

"Приятно встретиться с моим другом, госсекретарем США Энтони Блинкеном сегодня [в четверг] в Госдепартаменте. Состоялась широкая дискуссия по итогам июньского визита [в США] премьер-министра Нарендры Моди. Также обменялись мнениями о мировых событиях", - написал Джайшанкар на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщил Госдепартамент США на своем сайте, одной из тем встречи стали итоги председательства Индии в Группе двадцати (G20). "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Джайшанкар обсудили полный спектр вопросов, включая ключевые результаты председательства Индии в "Большой двадцатке", а также создание экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа и его потенциал для прозрачных, устойчивых и высококачественных инвестиций в инфраструктуру", - говорится в заявлении ведомства.

Стороны не сообщили, обсуждалось ли на встрече обострение отношений между Индией и Канадой после того, как Оттава фактически обвинила Нью-Дели в причастности индийских спецслужб к убийству одного из лидеров сикхской общины на канадской территории.