Госдеп заявил о подготовке к возможной приостановке работы правительства США

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер уточнил, что планы на случай шатдауна уже разрабатываются

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент готовится к возможной приостановке работы федерального правительства страны (шатдауна) и решает, какую деятельность в этом случае придется временно прекратить. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов в четверг.

"Мы в течение нескольких дней готовим планы на случай шатдауна. Мы продолжим дорабатывать эти планы в ближайшие дни, чтобы решить, какая деятельность жизненно важна для национальной безопасности и не может быть приостановлена даже в случае шатдауна и какую деятельность, к сожалению, придется приостановить на время шатдауна", - сказал он. "Вместе с тем у нас остается надежда на то, что Конгресс выполнит свою работу и обеспечит финансирование правительства. Но мы разрабатываем планы на случай, если этого не произойдет", - добавил Миллер.

"Если произойдет шатдаун, то мы сможем продолжить определенную деятельность, а другую нам придется приостановить. Я не могу анонсировать все это", - констатировал представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, к каким именно последствиям приведет для Госдепартамента приостановка работы федерального правительства.

Чтобы избежать приостановки работы правительства, Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению его финансирования, которую президент-демократ Джо Байден подпишет до полуночи субботы (07:00 мск воскресенья), когда завершится нынешний финансовый год в стране. Шатдаун может привести к увольнению сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм. Контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы требуют сокращения федеральных расходов, что не готовы поддержать демократы. В обеих палатах законодательного органа готовятся свои инициативы по продлению финансирования правительства. Однако они расходятся по многим вопросам, и, судя по всему, ни один из документов не сможет получить одобрение как Сената, так и Палаты представителей.

В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы нескольких федеральных ведомств. Правительству США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября.