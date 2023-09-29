Кабмин Японии не подтвердил сообщения о тайных контактах с КНДР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно также не опровергнул информацию газеты Asahi

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно не подтвердил сообщение газеты Asahi о якобы состоявшихся в марте и мае этого года тайных контактах японских чиновников с представителями КНДР.

"Учитывая характер этого вопроса, я воздержусь от ответа. В любом случае, поскольку и похищенные, и их семьи становятся старше, проблема похищения [граждан] является вопросом прав человека, который нельзя откладывать ни на мгновение", - сказал он, не опровергнув и не подтвердив соответствующие сообщения. "Мы продолжим предпринимать все усилия, чтобы как можно скорее добиться возвращения всех похищенных", - сказал он.

По данным источников Asahi, контакты японских чиновников и представителей Трудовой партии Кореи состоялись в марте и мае в одной из стран Юго-Восточной Азии. В ходе контактов стороны обсудили широкий круг нерешенных вопросов. Представители КНДР проявили стремление вести диалог с Японией. В частности, они не отрицали, что на территории КНДР есть граждане Японии, однако при этом не использовался термин "похищенные граждане", используемый в Токио в отношении японцев, похищенных в 1970-1980-х гг.

По данным издания, премьер-министр Японии Фумио Кисида, который ранее неоднократно заявлял о готовности к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий, в определенный момент рассматривал возможность отправки высокопоставленных чиновников в Пхеньян для созданий условий для встречи на высшем уровне в КНДР. Однако этот процесс зашел в тупик, пишет газета, с учетом изменений международной обстановки.

Ранее южнокорейская газета "Тона ильбо" писала о двух встречах представителей Японии и КНДР в третьих странах, которые прошли в июне, для обсуждения темы похищенных граждан. Официально о контактах представителей Японии и КНДР не сообщалось.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, но занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.