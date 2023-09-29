Тайвань зафиксировал приближение 23 летательных аппаратов и 5 кораблей КНР

Армия острова в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями

ГОНКОНГ, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 23 летательных аппаратов и 5 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте оборонного ведомства острова.

Как утверждается, четыре воздушных аппарата "зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу и юго-востоку от него". Среди них были два стратегических бомбардировщика H-6 и два противолодочных вертолета Z-9.

Как указывается в документе, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

18 сентября Вооруженные силы Тайваня сообщили, что зафиксировали за сутки полеты возле острова 103 военных самолетов НОАК, что стало самой масштабной такой операцией по меньшей мере с августа 2022 года. Согласно опубликованному ранее ежегодному докладу тайваньского оборонного ведомства, авиация и корабли НОАК стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.