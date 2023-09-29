Конгрессмены США одобрили законопроект о помощи Киеву в размере $300 млн

За предоставление средств Украине проголосовали 311 законодателей, против - 117

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса полного состава в четверг одобрила предоставление Киеву помощи в размере $300 млн, которая ранее была исключена из проекта оборонного бюджета страны и выделена в отдельный законопроект. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

За предоставление помощи проголосовали 311 законодателей, против - 117. Речь идет о выделении средств Киеву в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов Пентагона. Законопроект также включает выделение $20 млн на ужесточение надзора за средствами, которые Украина получает от США.

По сведениям газеты Politico, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти ранее добился выделения предложения в отдельный законопроект, поскольку рассчитывает, что это обеспечит поддержку большего числа республиканцев при голосовании по проекту оборонного бюджета страны.