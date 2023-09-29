В Японии внеочередную сессию парламента созовут 20 октября

Депутатам предстоит обсудить объявленную премьером Фумио Кисидой экономическую политику, также может быть рассмотрен проект дополнительного бюджета на текущий финансовый год, сообщает агентство Kyodo

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии решило созвать внеочередную сессию парламента 20 октября. Как передает агентство Kyodo, об этом уже сообщили руководству партии "Комэйто", которая вместе с Либерально-демократической партией (ЛДП) входит в правящую коалицию.

Одним из главных вопросов, которые предстоит обсудить депутатам, станет объявленная премьером Фумио Кисидой экономическая политика, направленная на поддержку населения в условиях роста цен, повышение заработной платы и расширение инвестиций.

Глава правительства поручил кабмину сформулировать пакет экономических мер до конца октября. После этого он будет внесен на рассмотрение депутатов, однако точные сроки пока не назывались.

Кроме того, на внеочередной сессии может быть рассмотрен проект дополнительного бюджета на текущий финансовый год (заканчивается в марте 2024 года), средства из которого, вероятно, пойдут на реализацию правительственной программы стимулирования экономики.

Внимание наблюдателей приковано и к вопросу возможного роспуска парламента и назначения внеочередных выборов после перестановок в правительстве и руководстве правящей ЛДП 13 сентября. В Японии главы правительств регулярно проводят перестановки в кабмине, чтобы восстановить свои рейтинги. Если по их результатам правящая партия может улучшить свои позиции в парламенте благодаря росту уровня поддержки со стороны населения, премьер-министры зачастую пользуются правом на его роспуск, после чего проходят досрочные выборы, чтобы зафиксировать успех. Кисида ранее заявил, что новое правительство занято решением неотложных задач, и о роспуске парламента он сейчас не думает.

Обычно внеочередные сессии парламента в Японии проводятся несколько раз в год, конкретные сроки каждый раз согласовываются партиями и правительством. В последние годы по крайней мере одна внеочередная сессия парламента каждый раз приходилась на сентябрь или октябрь. Регулярная же 150-дневная сессия законодательного органа открывается каждый год в январе.