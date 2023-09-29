WP: в США группа республиканцев хочет избрать нового спикера Палаты представителей

По информации источников газеты, придерживающиеся крайне правых взглядов республиканцы могут уже на следующей неделе попытаться сместить с этого поста Кевина Маккарти

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Группа законодателей-республиканцев намерена в ближайшие дни попытаться избрать нового спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

По словам ее источников, республиканцы, придерживающиеся крайне правых взглядов, могут "уже на следующей неделе" предпринять "попытку смещения Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей". В случае успеха эта группа законодателей хотела бы избрать на пост, являющийся третьим по значимости в государственной иерархии США, республиканца Тома Эммера (от штата Миннесота).

Члены Палаты представителей, которые планируют такой шаг, считают, что Эммер может действовать более эффективно с точки зрения реализации консервативной повестки. Эммер является заместителем Маккарти по некоторым вопросам.

"Я в полной мере поддерживаю спикера Маккарти. Он это знает, и я это знаю", - заявил Эммер журналистам издания. "Я совершенно не заинтересован в дворцовых интригах. И точка", - добавил законодатель. Вместе с тем источники газеты отметили, что Эммер пока однозначно не дал понять, может ли он поддержать отстранение Маккарти.

В публикации констатируется, что пока нет ясности, будут ли планы республиканцев реализованы.