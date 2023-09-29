Конгрессмены США одобрили законопроекты о расходах на работу Пентагона и Госдепа

Проект бюджета военного ведомства поддержали 218 конгрессменов, 210 проголосовали против

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса полного состава в четверг одобрила законопроекты об ассигнованиях на деятельность Пентагона, Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности (МВБ) в следующем финансовом году (начинается в стране с 1 октября). Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Проект бюджета военного ведомства поддержали 218 конгрессменов, 210 проголосовали против. Из документа ранее был исключен пункт о предоставлении Украине военной помощи в размере $300 млн. Это предложение было принято отдельным законопроектом.

За одобрение проекта бюджета Госдепартамента проголосовали 216 конгрессменов, против - 212. Бюджет МВБ США поддержали 220 членов Палаты представителей, 208 выступили против.

Нижняя палата Конгресса, как ожидается, продолжит голосование по вопросам, касающимся бюджета американских ведомств, в пятницу днем.