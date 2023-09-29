Казахстан заявил, что твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Россией

По словам президента республики, санкционное противостояние является абсолютно контрпродуктивным с точки зрения оздоровления международных отношений

АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана придерживаются курса на всестороннее взаимодействие с Россией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ.

"Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи", - сказал Токаев, комментируя свое выступление на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Президент Казахстана отметил, что считает санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивным с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подвергались эрозии в результате обострения глобальной ситуации. "Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию", - пояснил Токаев.

Он уточнил, что торговля с РФ традиционными товарами увеличивается. "Что касается торговли традиционными товарами, то она растет, и в прошлом году объем казахско-российской торговли достиг $25 млрд. На днях в Астане успешно прошла выставка "Иннопром", которую посетила представительная российская делегация во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным", - сказал лидер Казахстана. При этом он заметил, что Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями.

"Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствия для большинства человечества", - подчеркнул президент Казахстана.