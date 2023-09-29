Американский сенатор Рэнд Пол потребовал исключить помощь Украине из временного бюджета

Он добавил, что иначе не поддержит проект краткосрочного продления финансирования правительства США

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Американский сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) заявил, что не поддержит проект краткосрочного продления финансирования правительства США, если из него не будет исключена помощь Украине.

"Чтобы избежать приостановки работы правительства, я соглашусь на ускоренное голосование по чистому бюджету без включения в него помощи Украине, - написал Пол на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Если руководство настаивает на финансировании правительства другой страны за счет нашего правительства, вина лежит на их неуступчивости".

Сенатора поддержал владелец соцсети X Илон Маск. "Браво", - написал он, комментируя публикацию Пола.

Чтобы избежать приостановки работы правительства (шатдауна), Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению его финансирования, которую президент-демократ Джо Байден подпишет до полуночи субботы (07:00 мск воскресенья), когда завершится нынешний финансовый год в стране. Шатдаун может привести к увольнению сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм. Контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы требуют сокращения федеральных расходов, что не готовы поддержать демократы. В обеих палатах законодательного органа готовятся свои инициативы по продлению финансирования правительства. Однако они расходятся по многим вопросам, и, судя по всему, ни один из документов не сможет получить одобрение как Сената, так и Палаты представителей.

В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Правительству США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября.