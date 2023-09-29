Bloomberg: Индия планирует закупить 400 самоходных артиллерийских установок

В Минобороны страны считают, что подобное вооружение "оказывает действенный эффект на исход битв"

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Индия рассчитывает закупить 400 самоходных дальнобойных артиллерийских установок, поскольку такие вооружения показали эффективность в ходе конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве страны.

Как отмечает агентство, Минобороны Индии провело исследование, по результатам которого пришло к выводу, что подобные установки "оказывают действенный эффект на исход битв". К преимуществу таких вооружений относится, в частности, возможность избежать уничтожения в результате ответных ударов противника благодаря оперативной смене места расположения установок. Кроме того, вооруженным силам страны необходимо сократить время поиска цели и ведения по ней огня с 5-10 минут до одной минуты, указано в исследовании.

По информации Bloomberg, сейчас большая часть из 100 самоходных артиллерийских установок Индии размещена на спорных участках границы с Китаем. Индийские власти намерены нарастить располагаемую численность данного вида вооружений, однако официально о планируемых районах размещения техники пока не сообщалось. После увеличения на 400 единиц числа самоходных дальнобойных артиллерийских установок они должны составить "около одной шестой" от общей численности артиллерийских установок в стране.