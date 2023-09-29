В Литве на забастовку с требованием повышения зарплаты вышли 3 тыс. учителей

Профсоюз работников системы образования планирует, что акция протеста продлится месяц с ежедневными митингами у здания правительства

ВИЛЬНЮС, 29 сентября. /ТАСС/. Около 3 тыс. учителей из 185 образовательных учреждений Литвы начали забастовку с требованием повышения зарплаты. Об этом сообщил журналистам председатель профсоюза работников системы образования Андрюс Навицкас.

"Забастовка, к которой по всей Литве присоединились около 3 тыс. педагогов, несмотря на попытки расколоть педагогическое сообщество и помешать проведению акции протеста, началась", - сказал он.

Профсоюз планирует, что акция протеста продлится месяц с ежедневными митингами у здания правительства. В столицу из разных городов Литвы маршем пешком отправились делегации участвующих в забастовке школ. К педагогам присоединились родители школьников и сами учащиеся. Полиция намерена все это время работать в усиленном режиме.

В четверг министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас заявил о достигнутом компромиссе с четырьмя из пяти профсоюзов учителей о плане повышения зарплаты. Их членам рекомендовано воздержаться от участия в акции протеста.

Несогласный с позицией Минобразования профсоюз отмечал, что намерение властей с января повысить зарплату учителей на 10%, а всего в течение 2024 года - на 21% не позволит выйти на обещанный правительством уровень оплаты труда педагогов в размере 130% от средней по стране. Они настаивают на том, чтобы зарплата была повышена на 20% уже в сентябре и еще на 30% в январе 2024 года.

Согласно данным государственной статистики, средняя зарплата в Литве до уплаты налогов (на это уходит примерно треть суммы) составляет €2 тыс. В школах столько зарабатывают, как правило, только директор и его заместитель. В сельских школах многие предметники загружены не на полную ставку, что сказывается на заработке.