Глава МИД Японии считает недопустимым развитие ядерной программы КНДР

Страна в сотрудничестве с международным сообществом планирует добиваться денуклеаризации Пхеньяна, сказала Ёко Камикава

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Японии считают абсолютно недопустимым развитие ядерной программы КНДР. Об этом на пресс-конференции в Токио заявила японский министр иностранных дел Ёко Камикава, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать внесение в конституцию КНДР поправок об ускоренном развитии ядерных сил.

"Развитие ядерной, а также ракетной программы КНДР угрожает безопасности нашей страны и региона. Мы считаем эту ситуацию абсолютно недопустимой", - подчеркнула глава МИД. Она также отметила, что Токио в сотрудничестве с международным сообществом будет добиваться денуклеаризации Пхеньяна.

28 сентября агентство ЦТАК сообщило, что Верховное народное собрание КНДР приняло закон о поправках в конституцию страны, закрепляющих статус ядерных сил и политику их ускоренного развития для гарантии прав страны на существование, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и всем мире.