Шольц осудил протекционизм ЕС на фоне расследования ЕК по китайским электрокарам

Если европейцы хотят продавать свою продукцию по всему миру, то они должны быть открыты для того, чтобы автомобили других стран попадали на рынок Евросоюза, считает Канцлер Германии

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц скептически относится к расследованию Евросоюзом потенциально незаконных субсидий на китайские электромобили и считает, что блоку следует делать ставку на глобальную конкуренцию.

"Экономическая модель, за которую я выступаю, предполагает глобальную конкуренцию", - заявил Шольц в ходе панельной дискуссии в рамках Берлинского глобального диалога в четверг. По его словам, которые приводит европейское издание газеты Politico, когда японские компании пришли на германский авторынок, в стране также начались ожесточенные дебаты касательно той угрозы, которую они могут представлять отечественным производителям. "Теперь они стали частью рынка - есть немецкие автомобили в Японии и японские автомобили в Германии", - добавил канцлер.

В этом контексте политик предостерег ЕС от "протекционистского пути". Если немцы и другие европейцы хотят продавать свою продукцию по всему миру, то, по мнению Шольца, они должны быть "открыты для того, чтобы автомобили других стран попадали на рынок Германии" и Евросоюза. Отвечая на вопрос касательно опасности начала торговой войны между Брюсселем и Пекином на фоне расследования Еврокомиссии, Шольц сказал: "Очевидно, что этого не произойдет".

Газета Financial Times сообщила 19 сентября, что германские автопроизводители опасаются ответных мер со стороны китайских властей в связи с расследованием ЕК в отношении госсубсидий на китайские электромобили, наводнившие глобальные рынки. По информации издания, беспокойство германской стороны вызывают возможные ответные меры КНР, в частности повышение пошлин на европейские автомобили, импортируемые в Китай. Другим болезненным шагом может стать ограничение Пекином поставок лития - важного сырья для производства автомобильных аккумуляторов.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила 13 сентября о начале расследования по субсидиям в отношении китайских электромобилей. По ее словам, недорогие машины китайского производства заполнили глобальные рынки благодаря государственным субсидиям, которые позволяют искусственно держать цены на них на низком уровне. Глава ЕК отметила, что такая ситуация приводит к перекосу на западных рынках, который необходимо изучить.