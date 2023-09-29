Посол КНР выступил против решения США не приглашать РФ на саммит АТЭС

Соединенные Штаты "занимают придирчивые и дискриминирующие позиции в отношении России", заявил Чжан Ханьхуэй

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пекин выступает против решения Вашингтона не направлять Москве приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он считает этот шаг нарушением международной практики. Об этом заявил ТАСС посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Они нарушают международную практику. Как страна-хозяйка они проводят эти мероприятия, в общепринятой международной практике необходимо направить приглашения для всех членов АТЭС, полноправных и полноценных. Они занимают придирчивые и дискриминирующие позиции в отношении России. Мы выступаем против этого", - сказал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение США не приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, заявила, что Москва продолжит добиваться полноценного выполнения Вашингтоном его обязательств в рамках председательства в организации. Она подчеркнула, что площадка диалога АТЭС не может быть "узурпирована кем-то одним в узкокорыстных целях".