Спикер нижней палаты парламента Японии покинет пост из-за ухудшения здоровья

Хироюки Хосода ранее обращался к врачам с жалобами на плохое самочувствие из-за проблем с сосудами головного мозга

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. 79-летний председатель ключевой нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода решил покинуть свой пост в связи с ухудшением состояния здоровья, из-за которого ему стало трудно исполнять должностные обязанности. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

7 сентября Хосода по причине госпитализации пропустил запланированную встречу с коллегами по Группе семи. До этого он обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие из-за проблем с сосудами головного мозга.

Летом 2022 года Хосода оказался в центре скандала, когда японские СМИ обнародовали информацию, согласно которой спикер палаты якобы домогался к аккредитованным в парламенте журналисткам. В связи с этим оппозиция подготовила проект резолюции о недоверии Хосоде, который затем был отклонен нижней палатой, где доминирует правящая Либерально-демократическая партия.