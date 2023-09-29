Посол Китая в РФ заявил, что Россия располагает полной информацией о контактах КНР и США

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия обладает всей информацией о контактах между Китаем и США, Вашингтон не отправлял через Пекин посланий Москве. Об этом заявил ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Вообще не было, - сказал он, отвечая на вопрос, не передавал ли глава МИД Китая Ван И во время своего визита в Москву посланий по дипломатическим каналам после переговоров с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. - Конечно, о встречах между Китаем и американской стороной российская сторона располагает полной информацией. Мы проинформировали".