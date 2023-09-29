В Китае считают, что безвизовый режим с Россией был бы полезен

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй при этом не уточнил, ведется ли работа по установлению такого режима

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Китайская сторона считает, что безвизовый режим с Россией был бы на пользу двум странам. Об этом заявил ТАСС посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

На вопрос, ведется ли работа по установлению безвизового режима между Россией и Китаем, глава диппредставительства сообщил, что не располагает соответствующей информацией.

"По моей информации, не было такого разговора. Хотя мы считаем, что нужно все-таки сделать безвизовый режим для взаимных поездок, потому что это будет очень поощрять взаимные поездки между гражданами, между нашими странами. Это полезно", - подчеркнул посол.

На уточняющий вопрос, сколько туристических групп из КНР могут посетить РФ в рамках таких безвизовых поездок, он отметил, что китайская сторона ждет, когда "откроют взаимные поездки групповых туристических групп". "Я думаю, что это будет очень хорошо. Это нужно по договоренности между нашими заинтересованными организациями", - добавил посол.