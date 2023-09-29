Посол КНР в РФ: во время визита Путина в Китай обсудят важные стратегические вопросы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время предстоящего визита в Китай будет обсуждать с китайским лидером Си Цзиньпином важные стратегические вопросы. Об этом заявил ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"На встрече на высшем уровне наши лидеры будут обсуждать все актуальные и самые важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и нашего стратегического взаимодействия на международной арене. Это очень важно", - отметил китайский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что даты визита Путина в Китай определены, но пока не называются.

20 сентября Путин во время встречи с членом Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И сообщил, что с удовольствием принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай в октябре на форум "Один пояс - один путь".