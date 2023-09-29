Баку призвал бизнес дружественных стран присмотреться к возможностям работы в Карабахе

В качестве одного из направлений деятельности премьер-министр Азербайджана Али Асадов назвал сферу возобновляемой энергии

ДУШАНБЕ, 29 сентября./ТАСС/. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов призвал бизнес дружественных стран обратить внимание на возможности работы на освобожденных территориях страны.

"Хорошие перспективы для инвестиций открываются с учетом новых реалий, возникших с освобождением азербайджанских земель от оккупации. Сегодня азербайджанское правительство за счет собственных финансовых средств проводит масштабные работы по восстановлению и развитию освобожденных территорий. <…> Приглашаем бизнес и компании дружественных стран присмотреться к благоприятным условиям для работы на азербайджанских территориях", - сказал Асадов, выступая на международном инвестиционном форуме "Душанбе-2023".

По его словам, работы на указанных территориях - "непочатый край".

В качестве одного из направлений деятельности премьер назвал сферу возобновляемой энергии. Глава азербайджанского правительства отметил, что потенциал Азербайджана в этой области составляет 200 ГВт, из которых 10 ГВт приходится на освобожденные территории, объявленные властями страны зоной зеленой энергии.