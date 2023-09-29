В Республике Корея призвали Китай убедить КНДР свернуть ракетно-ядерную программу

Министр объединения Южной Кореи Ким Ён Хо считает, что Китай и Россия позволяют Пхеньяну действовать "с черного хода"

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Республика Корея стремится к тому, чтобы Китай убедил КНДР свернуть ядерную и ракетную программы. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо в интервью газете Financial Times (FT).

Сеул "прилагает усилия, чтобы убедить Пекин <...> сыграть конструктивную роль в обуздании Пхеньяна", - отметил министр, выразив надежду на "положительные результаты". "Нынешние международные санкции [в отношении КНДР] не работают", - подчеркнул Ким Ён Хо. Также он выразил мнение, что Китай и Россия позволяют Пхеньяну действовать "с черного хода".

В то же время министр признал, что ООН сложно будет усилить санкции против Пхеньяна без сотрудничества со стороны России и Китая.

Собеседник FT также выразил обеспокоенность по поводу утверждений о возможном военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. "Мы примем более решительные меры, если военная поддержка Северной Кореи со стороны России будет угрожать нашей безопасности", - сказал Ким Ён Хо.