По словам бывшего руководителя службы протокола законодательного органа Канады Роя Нортона в интервью телеканалу CBC, процесс приглашения гостей "довольно непрозрачен"

ОТТАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота мог лично посодействовать приглашению на выступление президента Украины Владимира Зеленского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), считает бывший руководитель службы протокола законодательного органа Канады Рой Нортон.

По его словам, процесс приглашения гостей "довольно непрозрачен", однако спикер "определенно мог на него повлиять". "Он совершенно точно мог пригласить несколько человек самостоятельно", - заявил Нортон телеканалу CBC.

Нортон отметил, что сложно точно установить, почему различные службы допустили присутствие Хунки на мероприятии. Он рассказал, что список гостей рассматривается и подтверждается протокольной службой, а затем направляется в службу корпоративной безопасности, которая проводит дополнительные проверки. "Они использовали [для проверки] поисковые сервисы. Google", - сказал он.

Как подчеркнул бывший шеф протокольной службы, гости, приглашенные лично спикером, вероятнее всего, подвергаются менее тщательным проверкам. "Персонал может не подвергать приглашения спикера такой же тщательной проверке, как это делалось бы с приглашениями от других парламентариев", - сказал Нортон.