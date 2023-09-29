И.о. главы МИД талибов призвал не навязывать Афганистану модели управления

Как добавил Амир Хан Моттаки, инклюзивное правительство Афганистана доказало свою неэффективность

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Инклюзивное правительство Афганистана доказало свою неэффективность, поэтому странам-соседям следует вместо этой модели сосредоточиться на поддержке существующего кабмина, сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). С таким заявлением выступил и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки в рамках заседания московского формата консультаций по Афганистану.

"Существовавшее в Афганистане так называемое инклюзивное правительство не достигло успеха, несмотря на поддержку стран региона и Запада. Более того, за последние 45 лет ни одна внешняя модель управления Афганистаном, включая инклюзивное правительство, не решила проблемы нашей страны. Мы надеемся, что наши соседи воздержатся от предложения модели управления и вместо этого сосредоточатся на интеграции Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) во все сферы, чтобы мы могли развивать наше сотрудничество", - отметил Моттаки.

Тема инклюзивности временного правительства талибов, то есть представленности в нем различных афганских этноконфессиональных групп, является одним из основных вопросов на повестке московского формата. Как отмечал ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, подвижек в этом вопросе пока не наблюдается, но на формате работа по данной проблематике будет продолжена.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его первое заседание прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. Последнее, четвертое заседание, прошло в ноябре 2022 года в Москве без участия талибов.