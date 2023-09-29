МИД КНР назвал американскую оккупацию главной причиной страданий Афганистана

Специальный представитель МИД Китая по Афганистану Юэ Сяоюн напомнил, что Вашингтон и его союзники прекратили помощь Кабулу, заморозили зарубежные активы страны и ввели односторонние санкции

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Оккупация Афганистана вооруженными силами США и других стран НАТО стала главной причиной страданий афганского народа. Об этом в пятницу заявил специальный представитель МИД КНР по Афганистану Юэ Сяоюн на заседании московского формата консультаций по Афганистану.

"20 лет американской и натовской оккупации являются основной причиной тех разрушений и страданий афганского народа, который мы наблюдаем по сей день", - сказал китайский дипломат.

Он напомнил, что Вашингтон и его союзники прекратили помощь Кабулу, заморозили зарубежные активы Афганистана и ввели односторонние санкции, что "усугубило страдания афганского народа". Юэ Сяоюн призвал США и страны НАТО взять на себя главную ответственность за это.

Спецпредставитель также отметил, что Вашингтон и страны Североатлантического альянса должны реализовать их обещания помощи Афганистану, разморозить активы страны, отменить односторонние санкции против афганского народа и как можно скорее высвободить больше ресурсов для удовлетворения его неотложных потребностей.

Введение американских и натовских военных в Афганистан под предлогом борьбы с терроризмом произошло после террористических актов 11 сентября 2001 года.

В августе 2021 года радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило власть в Кабуле после вывода войск США и НАТО из Афганистана. После этого Международный валютный фонд и Всемирный банк приостановили финансовую поддержку Афганистана. США заморозили активы правительства Афганистана в американских банках, чтобы талибы не смогли получить к ним доступ. Общая сумма замороженных средств составляет $9,5 млрд (из них $7 млрд резервов, которые хранились в США). Американская администрация указывала в прошлом, что рассматривает возможность высвободить половину средств из почти $7 млрд, а оставшуюся часть отложить для компенсации в США жертвам терактов 11 сентября 2001 года. Талибы подвергли резкой критике решение Вашингтона перевести $3,5 млрд из замороженных активов афганского ЦБ в швейцарский трастовый фонд. Посольство России в США охарактеризовало данный шаг Вашингтона как противоречащий нормам международного права.